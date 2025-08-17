Erkrankt vor dem Finale: Tiroler Steinlechner fiel nach Rang vier noch aus Top 50
So gut das mit 2,75 Millionen Euro dotierte Turnier in Dänemark für Tirols Golf-Profi Maximilian Steinlechner begonnen hatte, so schlecht ging es zu Ende.
Kopenhagen – Rang sieben nach dem ersten Tag, Rang vier nach dem zweiten – und dann ging es für Tirols Golf-Profi Maximilian Steinlechner bei den Danish Open steil bergab. Von einer Krankheit geschwächt kam der 25-Jährige auf der DP World Tour nach seinem starken Auftakt nicht mehr in Schwung. Steinlechner ließ beim mit 2,75 Millionen Dollar dotierten Turnier in Kopenhagen einer 67er sowie einer 69er-Runde auf dem Par-71-Kurs am Samstag und am gestrigen Finaltag eine 76er-Runde folgen. Damit fiel Steinlechner am Ende von Rang vier noch auf Rang 53 ab.
Landsmann Lukas Nemecz war als 67. am Cut gescheitert, Matthias Schwab blieb am Ende nur der 113. Rang. Es siegte der Engländer Marco Penge (16 Schläge unter Par). (tt.com)