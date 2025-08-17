Erkrankt vor dem Finale: Tiroler Steinlechner fiel nach Rang vier noch aus Top 50

Kopenhagen – Rang sieben nach dem ersten Tag, Rang vier nach dem zweiten – und dann ging es für Tirols Golf-Profi Maximilian Steinlechner bei den Danish Open steil bergab. Von einer Krankheit geschwächt kam der 25-Jährige auf der DP World Tour nach seinem starken Auftakt nicht mehr in Schwung. Steinlechner ließ beim mit 2,75 Millionen Dollar dotierten Turnier in Kopenhagen einer 67er sowie einer 69er-Runde auf dem Par-71-Kurs am Samstag und am gestrigen Finaltag eine 76er-Runde folgen. Damit fiel Steinlechner am Ende von Rang vier noch auf Rang 53 ab.