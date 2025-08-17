Von Polen zur Goldenen am Thiersee: Kaindl und Huys gewinnen am Thiersee

Olympia-Starter Tjebbe Kaindl und Tabea Huys holen sich den Sieg beim Thiersee Triathlon und zudem den österreichischen Triathlon-Meistertitel.

Thiersee – Es sind erst 20 der mehr als 200 Starter im Ziel, als Tjebbe Kaindl schon mit entspannter Stimme sein Sieger-Interview gibt. „Es ist alles super gegangen“, sagt der Bad Häringer wenige Minuten nach dem Zieleinlauf bei den österreichischen Triathlon-Meisterschaften am Thiersee, „Meine Taktik war es, von Anfang richtig draufzudrücken. Das ist aufgegangen. Ich bin happy.“

Der 26-jährige Olympia-Starter war bei seinem Heim-Rennen über die Mitteldistanz der klare Favorit. Am Ende wurde Kaindl dieser Rolle vollauf gerecht, kam auf der olympischen Distanz nach 1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren sowie 10 km Laufen in 1:50:33 Stunden ins Ziel. „Ich konnte mir das Rennen gut einteilen und mir zwei, drei Minuten rausholen vor dem Laufen“, ergänzte Kaindl vom Tri Team Wörgl. Auf Rang zwei landete Lukas Pertl, Dritter wurde Rafael Lukatsch. Nach dem Sieg bei der Walchsee-Challenge war es für ihn bereits der zweite Heimsieg, nun steht in knapp zwei Wochen die EM in Istanbul (TUR) auf dem Programm. „Davor gibt es noch einen Trainings-Block in der Heimat.“