Appell für stärkeres Europa
Eine gute Prise Selbstvertrauen: „Tirol-Tag“ zum Auftakt des Forums Alpbach
Im Zentrum stand zum Auftakt des Europäischen Forums Alpbach wie immer der landesübliche Empfang – in der vordersten Reihe von rechts mit den Landeshauptleuten Anton Mattle (ÖVP), Arno Kompatscher (SVP, Südtirol), Maurizio Fugatti (Lega, Trentino), Minister Norbert Totschnig (ÖVP).
© Rita Falk
Was hält die Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino zusammen, was trennt sie? Heuer werden die Euregio-Tage in Alpbach besonders in den Fokus gestellt. Bedauert wird die fehlende Stärke Europas.