Raiders Tirol beendeten ELF-Saison mit Kantersieg im Tivoli

Die Raiders Tirol haben ihre Saison in der European League of Football (ELF) mit einem Kantersieg beendet. Die Truppe von Coach Jim Herrmann besiegte vor 3381 Fans in Innsbruck die Cologne Centurions mit 63:6 (49:6). Runningback Lukas Haslwanter stach dabei mit fünf Touchdowns heraus. Die Raiders verpassten das Play-off mit einer 6:6-Sieg-Niederlagen-Bilanz. Die letzten noch offenen Tickets für die K.o.-Phase sicherten sich die Madrid Bravos und Titelverteidiger Rhein Fire.