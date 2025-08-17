Derbysieg gegen Kufstein

Wackerle hielt Elfer und ersten Saisonsieg für Schwaz fest

Can Alak (r.) erzielte sein Premierentor im Schwazer Dress und feierte im Derby gegen Kufstein (Sepp-Renee Kollie) einen 3:2-Erfolg.
© A. Schwaninger

Von Thomas Mair