Auch Rettungs-Heli im Einsatz

Fünf Frauen bei Autoüberschlag in Brandberg teils schwer verletzt

Das komplett zerstörte Auto wurde von der Feuerwehr geborgen.
© ZOOM.TIROL

Für Sie im Bezirk Schwaz unterwegs:

Angela Dähling

Angela Dähling

+4350403 3062