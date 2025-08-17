LED-Kerze angezündet: Altar in Reha-Zentrum Bad Häring geriet in Brand

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz musste am Sonntagnachmittag die Freiwillige Feuerwehr Bad Häring ausrücken. Im Andachtsraum des örtlichen Reha-Zentrums war gegen 17 Uhr ein Feuer am Altar ausgebrochen. Auslöser für den Brand war laut bisherigen Erkenntnissen, dass eine unbekannte Person eine LED-Kerze mit einem Feuerzeug angezündet haben dürfte.

Als der Brandmeldealarm ausgelöst wurde, eilten Angestellte des Reha-Zentrums in den Andachtsraum und bekämpften den Brand erfolgreich mit zwei Feuerlöschern. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Bad Häring führte noch Belüftungsarbeiten durch. Es wurden keine Personen verletzt. Ein am Altar stehender Hocker wurde beschädigt. Weitere Erhebungen sind im Gange. (TT.com)