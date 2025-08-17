Große Suchaktion in Lignano: Falscher Alarm um vermisstes österreichisches Paar

Der Alarm um ein angeblich im Meer der friaulischen Badeortschaft Lignano Sabbiadoro vermisstes österreichisches Paar hat sich am Sonntag nach zweistündiger Suchaktion als unbegründet herausgestellt. Die beiden jungen Menschen wurden wohlbehalten in ihrer Unterkunft aufgefunden, wo sie sich ausruhten.

Die beiden - ein junger Mann und eine junge Frau aus Österreich - waren in Lignano zum Schwimmen ins Wasser gegangen, berichteten lokale Medien. Laut Aussagen einiger Zeugen sollen sie nicht mehr eigenständig an Land zurückgekehrt sein. Daraufhin wurde eine großangelegte Suchaktion eingeleitet, bei der unter anderem Boote der Küstenwache, ein Hubschrauber sowie weitere Einsatzkräfte beteiligt waren.