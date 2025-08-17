Europäische Spitzen in Washington für Ukraine-Gespräche

Im Weißen Haus sind die ersten europäische Spitzenpolitiker zu den Gesprächen über das weitere Vorgehen in der Ukraine ein eingetroffen. NATO-Generalsekretär Mark Rutte, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der britische Premier Keir Starmer sind zu sehen, wie sie ihre Fahrzeuge verlassen. Geplant ist, dass US-Präsident Donald Trump zunächst mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zusammenkommt, bevor dann in großer Runde gesprochen wird.

Kurz vor dem Treffen in Washington setzte Trump Selenskyj unter Druck. In einem Post auf der Plattform Truth Social schrieb Trump: "Der ukrainische Präsident Selenskyj kann den Krieg mit Russland fast sofort beenden, wenn er will, oder er kann weiterkämpfen."

Im gleichen Atemzug erklärte der Republikaner auch den erhofften NATO-Beitritt der Ukraine und eine Rückgabe der 2014 von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim für unrealistisch. "Manche Dinge ändern sich nie!!!", schrieb er. Er verwies darauf, dass der damalige US-Präsident Barack Obama die Annexion der Krim 2014 nicht verhindert habe. Er fügte in Großbuchstaben hinzu: "KEIN NATO-BEITRITT DER UKRAINE."

In zwei Spitzentreffen im Weißen Haus will Trump mit der Ukraine und den europäischen Verbündeten über den Einstieg in einen raschen Friedensprozess reden. Es geht um Vorschläge, über die Trump und der russische Präsident Wladimir Putin bei ihrem Gipfel am Freitag in Alaska gesprochen haben. Dabei will der US-Präsident zunächst allein mit Selenskyj sprechen.

Erst danach soll eine Runde mit europäischen Spitzenpolitikern stattfinden. Teilnehmen sollen unter anderen der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Starmer, von der Leyen und NATO-Generalsekretär Mark Rutte. Der Tag könnte je nach Verlauf ein Zwischenschritt hin zu einem möglichen dritten Treffen sein - dann zwischen Russland und der Ukraine.

Vor den Ukraine-Gesprächen mit Trump im Weißen Haus werden westliche Spitzenpolitiker in Washington mit Selenskyj zusammenkommen. Die EU-Kommission teilte mit, es handle sich um ein "vorbereitendes Treffen". Details über dieses Vorbereitungstreffen wurden zunächst nicht genannt.

Nach Angaben der deutschen Regierung soll unter anderem über "Sicherheitsgarantien, territoriale Fragen und die fortdauernde Unterstützung der Ukraine in der Abwehr der russischen Aggression" gesprochen werden. Mit Sicherheitsgarantien sind Maßnahmen zum Schutz eines Landes vor Angriffen gemeint.

Seit dem Alaska-Gipfel zwischen Trump und Putin mehren sich unbestätigte Medienberichte, dass der US-Präsident die Möglichkeit für ein schnelles Friedensabkommen sieht, wenn die Ukraine Russland den gesamten Donbass überlässt. Das umfasse auch strategisch wichtige Gebiete, die russische Streitkräfte bisher nicht unter ihre Kontrolle bringen konnten. Selenskyj lehnte das kategorisch ab. "Russland muss diesen Krieg beenden, den es selbst begonnen hat", schrieb er nach Ankunft in Washington auf der Plattform X.

Zugleich wird es um das Szenario eines NATO-ähnlichen Schutzversprechens der USA und europäischer Staaten an die Ukraine gehen. Nach Angaben des US-Sondergesandten Steve Witkoff hat Russland Sicherheitsgarantien nach dem Vorbild des Artikel 5 im NATO-Vertrag zugestimmt - was Putin im Gegenzug von den USA, der Ukraine oder Europa erhalten soll, war zunächst unklar.

Artikel 5 des NATO-Vertrags sieht vor, "dass ein bewaffneter Angriff gegen eine oder mehrere von ihnen in Europa oder Nordamerika als ein Angriff gegen sie alle angesehen werden wird". Russlands Einmarsch 2022 fiel nicht in diese Kategorie, weil die Ukraine kein NATO-Mitglied ist. Im Gegensatz zu Artikel 5 würde im diskutierten Szenario aber nicht das ganze atlantische Bündnis einspringen - die Vereinigten Staaten und europäische Länder stünden stattdessen in der Pflicht.