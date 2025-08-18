- Überblick
- Newsticker
- Tirol
expand_more
- Politik
expand_more
- Wirtschaft
expand_more
- Panorama
expand_more
- Sport
expand_more
- Leben & Freizeit
expand_more
- Kultur
expand_more
- Auto & Motor
expand_more
- Tirol live
- Podcasts
- Tourentipps
- Leserfotos
- Service
expand_more
- Mein Abo
expand_more
Kommentar
Entscheidungstage für die Ukraine
Kommentarvon Alois Vahrner
Beim Gipfel von Donald Trump mit Wladimir Putin war der russische Präsident klarer Punktsieger. Heute rücken mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj die zu Zaungästen degradierten EU-Spitzen in Washington an.
© 2025 Tiroler Tageszeitung Online - Alle Rechte vorbehalten