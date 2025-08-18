Prallte in Serfaus gegen Mädchen und fuhr weiter: Polizei sucht E-Scooter-Fahrerin

Eine E-Scooter-Fahrerin ist am Sonntagabend in Serfaus mit einer siebenjährigen Fußgängerin kollidiert und weitergefahren. Das Mädchen wurde zu Boden geschleudert und mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Zams eingeliefert. Die Polizei sucht nun nach der E-Scooter-Fahrerin sowie ZeugInnen des Unfalls.

Die siebenjährige Deutsche ging laut Polizei gegen 20 Uhr mit ihren Eltern auf der Unteren Dorfstraße in Richtung Dorfbahnstraße. Auf Höhe der Hausnummer 35 kam ihnen die E-Scooter-Fahrerin entgegen. Nach dem Zusammenstoß blieb sie kurz stehen, hob verlorene Gegenstände vom Boden auf und fuhr weiter.