Mehr Saisonniers für Tirols Tourismus, Branche will freien Zuzug vom Westbalkan

Tirols Tourismusbetriebe erhalten im kommenden Jahr mehr als 850 zusätzliche Saisonnier-Stellen. Das freut die Branche zwar, hilft aber zu wenig gegen den grassierenden Fachkräftemangel. Die Tiroler Wirtschaftskammer-Chefin Barbara Thaler wünscht sich, die Kontingente „idealerweise komplett aufzuheben“.