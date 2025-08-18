Enormer Fachkräftemangel
Mehr Saisonniers für Tirols Tourismus, Branche will freien Zuzug vom Westbalkan
Tirols Hoteliers können im kommenden Jahr auf 2279 Saisonniers setzen. Der Fachkräftemangel bleibt dennoch groß.
© iStockphoto
Tirols Tourismusbetriebe erhalten im kommenden Jahr mehr als 850 zusätzliche Saisonnier-Stellen. Das freut die Branche zwar, hilft aber zu wenig gegen den grassierenden Fachkräftemangel. Die Tiroler Wirtschaftskammer-Chefin Barbara Thaler wünscht sich, die Kontingente „idealerweise komplett aufzuheben“.