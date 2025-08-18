Kräuterbauer Herbert Jäger

Gewürz mit heilender Wirkung: „Die Unsterbliche“ gedeiht in Wildermieming

Die Immortelle („Unsterbliche“), die italienische Strohblume, hat nicht nur einen besonderen Geruch. Ihren ätherischen Ölen, die Herbert Jäger destilliert, spricht man Heilkraft zu.
© Parth
Thomas Parth

Von Thomas Parth

Seit zwei Jahren kümmert sich der Wildermieminger Herbert Jäger, zusammen mit seiner Familie, um den Anbau von Kräutern. Als Lavendelbauer eilen ihm Ruf und Duft voraus. Jetzt gedeiht auch die Immortelle, die italienische Strohblume, bestens.

Für Sie im Bezirk Imst unterwegs:

Alexander Paschinger

Alexander Paschinger

+4350403 3014

Thomas Parth

Thomas Parth

+4350403 2035

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561