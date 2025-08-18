Kräuterbauer Herbert Jäger
Gewürz mit heilender Wirkung: „Die Unsterbliche“ gedeiht in Wildermieming
Die Immortelle („Unsterbliche“), die italienische Strohblume, hat nicht nur einen besonderen Geruch. Ihren ätherischen Ölen, die Herbert Jäger destilliert, spricht man Heilkraft zu.
© Parth
Seit zwei Jahren kümmert sich der Wildermieminger Herbert Jäger, zusammen mit seiner Familie, um den Anbau von Kräutern. Als Lavendelbauer eilen ihm Ruf und Duft voraus. Jetzt gedeiht auch die Immortelle, die italienische Strohblume, bestens.