Gegen günstigen Strom: Tiwag lehnt Sozialtarife für Bedürftige ab

Der im neuen Stromgesetz verankerte Sozialtarif für in Armut lebende Familien und Einzelhaushalte sorgt für Debatten. Der Tiroler Landesenergieversorger Tiwag lehnt diese Preisregulierung ab. Das Land Tirol wiederum sieht es kritisch, 110-kV-Stromleitungen zu verkabeln.