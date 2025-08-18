Diskussion um Stromgesetz
Gegen günstigen Strom: Tiwag lehnt Sozialtarife für Bedürftige ab
Für die Tiwag ist die öffentliche Hand für die Unterstützung sozial benachteiligter Haushalte zuständig, nicht die Energieversorger.
© Rita Falk / Tiroler Tageszeitung
Der im neuen Stromgesetz verankerte Sozialtarif für in Armut lebende Familien und Einzelhaushalte sorgt für Debatten. Der Tiroler Landesenergieversorger Tiwag lehnt diese Preisregulierung ab. Das Land Tirol wiederum sieht es kritisch, 110-kV-Stromleitungen zu verkabeln.