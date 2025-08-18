Wegen Kinderpornos angeklagt: Fake-Mails von Behörden kursieren in Tirol, AK warnt

Die Tiroler Arbeiterkammer rät, auf derartige E-Mails auf keinen Fall zu antworten.

Zahlreiche TirolerInnen erhalten derzeit betrügerische und erpresserische E-Mails von vermeintlichen Behörden wie Europol oder der Polizei, teilte die Arbeiterkammer (AK) am Montag mit. In diesen Mails wird behauptet, dass die EmpfängerInnen kinderpornografische Inhalte besessen, verbreitet, konsumiert und damit schwere Straftaten begangen hätten.

Der Inhalt derartiger Mails ist frei erfunden und man spielt mit der Angst der Adressaten. Arbeiterkammer Tirol

Außerdem drohen die BetrügerInnen mit Freiheitsstrafen von bis zu 16 Jahren. Die entsprechenden Beweise seien den Behörden übermittelt worden. Wenn man nicht antworte, drohe ein internationaler Haftbefehl und die Eintragung in ein europäisches Sexualstrafregister, wird in den Fake-Mails geschrieben.

Behörden verschicken keine Anzeigen-Mails

„Der Inhalt derartiger Mails ist frei erfunden und man spielt mit der Angst der Adressaten“, warnt die Tiroler Arbeiterkammer. „Behörden verschicken keine Strafanzeigen per E-Mail an namentlich gar nicht angesprochene Adressaten.“

Die AK rät, derartige E-Mails nicht zu beachten und sie am besten sofort zu löschen. Man solle keinesfalls antworten, sich nicht einschüchtern lassen und auch keinen Zahlungsaufforderungen nachkommen. Falls man nämlich darauf antwortet, beginne oft die tatsächliche Kommunikation mit den Kriminellen. In der Folge würden dann meist Geldforderungen geltend gemacht werden, um die angedrohten möglichen Sanktionen verhindern zu können. (TT.com)

Beispiel eines Fake-Mails: