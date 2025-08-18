Nachfolger von Martin Baltes fix

Neue Doppelspitze für die IVB: Wer die Innsbrucker Verkehrsbetriebe künftig anführt

Ekkehard Allinger-Csollich (M.) wird neuer technischer Geschäftsführer der IVB, Thomas Scheiber (2.v.r.) übernimmt die kaufmännischen Agenden. Bürgermeister Johannes Anzengruber (r.), Mobilitätsstadträtin Janine Bex und Aufsichtsratsvorsitzender Helmuth Müller zeigen sich mit der Doppellösung zufrieden.
© IKM/Bär
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Ende Oktober geht Martin Baltes als Geschäftsführer der Innsbrucker Verkehrsbetriebe (IVB) in Pension – nach insgesamt 28 Jahren. Nun steht seine Nachfolge fest: Künftig hat eine Doppelführung das Steuer in der Hand.

