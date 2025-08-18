- Überblick
Seit März vermisst
Leichenfund in Leutascher Ache: Polizei konnte Identität klären
Ein DNA-Abgleich brachte Gewissheit: Nach dem Fund einer männlichen Leiche im Grenzgebiet zwischen Tirol und Bayern konnten die Rechtsmediziner nun dessen Identität klären.
