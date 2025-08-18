TT zu Gast im Pitztal: Mit der Steinbockfamilie auf Augenhöhe

Das Tiroler Steinbockzentrum präsentierte sich als eindrucksvoller Ort der Begegnung zwischen Mensch, Natur und Kultur. Die barrierefreundliche Ausstellung bot spannende Einblicke in die Geschichte des Pitztals, die faszinierende Tierwelt des Naturparks Kaunergrat sowie die erfolgreiche Wiederansiedlung des Steinwildes durch die Landesjagd Pitztal. Besonders großes Interesse galt dem neu sanierten Schrofenhof, einem historischen Juwel des Tales, das erstmals 1265 urkundlich erwähnt wurde und nun in neuem Glanz erstrahlt. Regionale Anbieter boten an ihren Standflächen zusätzlich die Vielfalt des Pitztals in Form von Zirbenprodukten, Ölen und vielem mehr zum Verkauf an.