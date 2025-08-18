„Für jedes Opfer der Hamas mussten 50 Palästinenser sterben“

Israelischer General deutet Kollektivstrafe im Gazastreifen an und bestätigt die von der Hamas genannten Opferzahlen.

Gaza, Tel Aviv – Der frühere israelische Geheimdienstchef Aharon Haliva hat eingeräumt, dass es beim Krieg im Gazastreifen auch um eine Kollektivstrafe geht, die die Palästinenser das Fürchten lehren soll.

In einer Aufnahme, die der israelische TV-Sender „Channel 12“ veröffentlichte, sagt Haliva laut dem Guardian: „Für jedes Opfer des 7. Oktober (der Tag des Hamas-Massakers, Anm.) mussten 50 Palästinenser sterben. Egal, ob es sich um Kinder handelt. Ich spreche nicht aus Rache, sondern um eine Botschaft für zukünftige Generationen zu vermitteln.“

Geplante Katastrophe

Die Palästinenser bräuchten von Zeit zu Zeit eine Nakba, erklärt der General weiter. Als Nakba – Katastrophe – bezeichnen Palästinenser die massenhafte Vertreibung im Zuge der Staatsgründung Israels Ende der 1940-Jahre. Die Zeitung Haaretz fasste seine Aussagen so zusammen: „Wir brauchen alle paar Jahre einen Völkermord; die Ermordung des palästinensischen Volkes ist legitim, ja sogar unerlässlich.“

Haliva war Chef des militärischen Geheimdienstes zum Zeitpunkt des Hamas-Überfalls im Oktober 2023. Wenige Monate später trat er zurück und übernahm damit seinen Teil der Verantwortung für das Versagen des Sicherheitsapparats. Er gilt als Vertreter des eher moderaten Lagers im israelischen Militär.

Doch mehr als 50.000 Tote

Seine ungewöhnlich offenen Worte auf „Channel 12“ sollen im heurigen Sommer gefallen sein. Es blieb aber zunächst unklar, wann und wo genau er sich äußerte – sowie in was für einer Gesprächssituation.

In der Aufnahme nennt Haliva auch die Zahl von 50.000 Toten im Gazastreifen eine Tatsache. Damit bestätigt er indirekt die Angaben des von der Hamas geführten Gesundheitsministeriums, die international als glaubwürdig gelten. Das offizielle Israel hatte die Zahlen als Hamas-Propaganda abgetan und niedrigere genannt. Auf israelischer Seite sind am 7. Oktober etwa 1250 Menschen gestorben.

Amnesty: „Hungerfeldzug“