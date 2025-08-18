Kommentar

Mattle und der Sommerwind

Marco Witting

Kommentarvon Marco Witting

Tirols Landeshauptmann nutzt die eigenen guten Umfragewerte, um klarzustellen, was ohnehin klar war. Doch wenn er mit einem Bonus in die nächste Wahl gehen will, dann braucht er Erfolge – und nicht eine sehr frühe Ansage.