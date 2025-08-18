- Überblick
Kommentar
Mattle und der Sommerwind
Kommentarvon Marco Witting
Tirols Landeshauptmann nutzt die eigenen guten Umfragewerte, um klarzustellen, was ohnehin klar war. Doch wenn er mit einem Bonus in die nächste Wahl gehen will, dann braucht er Erfolge – und nicht eine sehr frühe Ansage.
