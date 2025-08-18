Einbrecher in Hall auf frischer Tat ertappt: Wem gehören diese zwei Fahrräder?

Ein Einbrecher wurde Ende Juli auf frischer Tat ertappt, er soll für mehrere Einbruchsdiebstähle seit Dezember im Raum Thaur und Hall veranwortlich sein. Der 39-Jährige hat laut Polizei mehrere Fahrräder gestohlen und teilweise weiterverkauft.

Nachbarn hörten in der Nacht auf den 31. Juli, wie der Tatverdächtige eine Autoscheibe einschlug und ein weiteres Fahrrad stehlen wollte. Die Polizei konnte den Mann noch vor Ort festnehmen. Er ist weitestgehend geständig.

E-Bike, Marke KTM, Farbe schwarz-matt, orange Bremsleitung wurde dunkel übermalt. © LPD Tirol

Das meiste Diebesgut konnte den rechtmäßigen Besitzern bereits zurückgegeben werden. Ein E-Bike und ein Mountainbike konnten jedoch noch niemandem zugeordnet werden (siehe Bilder). Die Eigentümer können sich bei der Polizeiinspektion Hall unter der Telefonnummer 059133/7110 melden. (TT.com)