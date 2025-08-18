Falscher Broker zog Tiroler mehr als 10.000 Euro aus der Tasche

Ein 56-jähriger Tiroler wollte Geld investieren und ist dabei im Netz an Betrüger geraten. Der Mann aus dem Bezirk Innsbruck-Land stieß im Juli auf eine vermeintliche Investment-Seite, registrierte sich und wurde von einem vermeintlichen Broker kontaktiert.

„Durch geschickte Täuschung und Gesprächsführung gelang es dem Unbekannten, den Österreicher zu überreden, Überweisungen in der Höhe eines niederen fünfstelligen Eurobetrages auf ein ausländisches Konto zu überweisen“, berichtet die Polizei. Als der Mann anschließend einen Kredit hätte aufnehmen sollen, beendete er den Kontakt und erstattete Anzeige. (TT.com)