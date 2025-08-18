Gipfeltreffen von Trump mit Selenskyj: Zukunft der Ukraine liegt im Weißen Haus

US-Präsident Donald Trump empfing am Montag den ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj und europäische Spitzenvertreter im Weißen Haus. Für Dienstag wurde ein EU-Sondergipfel einberufen.

Washington – Unmittelbar vor seinem Treffen mit Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus hat US-Präsident Donald Trump den ukrainischen Staatschef unter Druck gesetzt. In einem Post auf der Plattform Truth Social schrieb Trump: „Der ukrainische Präsident Selenskyj kann den Krieg mit Russland fast sofort beenden, wenn er will, oder er kann weiterkämpfen.“

Im gleichen Atemzug erklärte der Republikaner auch den erhofften NATO-Beitritt der Ukraine und eine Rückgabe der 2014 von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim für unrealistisch. „Manche Dinge ändern sich nie!!!“, schrieb er. Trump verwies darauf, dass der damalige US-Präsident Barack Obama die Annexion der Krim 2014 nicht verhindert habe. Er fügte in Großbuchstaben hinzu: „KEIN NATO-BEITRITT DER UKRAINE.“ Selenskyj erklärte knapp vor dem Treffen: „Die Ukraine ist bereit zu einem realen Waffenstillstand und der Errichtung einer neuen Sicherheitsarchitektur.“

Nach dem Alaska-Gipfel mit Kremlchef Wladimir Putin vergangenen Freitag beriet Trump im Weißen Haus zuerst mit Selenskyj und dann mit den Spitzen von EU und NATO und führenden europäischen Politikern über die Rahmenbedingungen für einen möglichen Friedensprozess.

Kurz vor dem Treffen in Washington setzte Trump Selenskyj unter Druck. © MANDEL NGAN

Zum möglichen Schicksalstag für die Ukraine flog die Crème de la Crème der europäischen Spitzenpolitik nach Washington, um Selenskyj Rückendeckung zu geben. Mit dabei waren u. a. Deutschlands Kanzler Friedrich Merz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der britische Premier Keir Starmer, Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und NATO-Generalsekretär Mark Rutte. Zur Nachbesprechung des Gipfeltreffens im Weißen Haus sollen am Dienstag alle 27 Staats- und Regierungschefs der EU zu einer Videokonferenz zusammenkommen. Ein mögliches Treffen von Trump, Putin und Selenskyj steht in den Sternen. Beim letzten Treffen Trumps mit Selenskyj Ende Februar wiesen Trump und sein Vize JD Vance den ukrainischen Präsidenten brüsk zurecht.

Moskau will den Donbass

Seit dem Alaska-Gipfel mehren sich Berichte, dass der US-Präsident die Möglichkeit für ein schnelles Friedensabkommen sieht, wenn die Ukraine Russland den gesamten Donbass – die Oblaste Donezk und Luhansk – überlässt. Das umfasse auch Gebiete, die russische Streitkräfte bisher nicht unter ihre Kontrolle bringen konnten. Selenskyj lehnte das bisher kategorisch ab.

Im Mittelpunkt der Gespräche steht das Szenario eines NATO-ähnlichen Schutzversprechens der USA und europäischer Staaten an die Ukraine. Nach Angaben des US-Sondergesandten Steve Witkoff hat Russland Sicherheitsgarantien nach dem Vorbild des Artikels 5 im NATO-Vertrag zugestimmt. Artikel 5 sieht vor, „dass ein bewaffneter Angriff gegen eine oder mehrere von ihnen (Vertragsparteien, Anm.) in Europa oder Nordamerika als ein Angriff gegen sie alle angesehen werden wird“. Die Bedingung Moskaus: eine Sicherheitsgarantie außerhalb der NATO.

Europäische Friedenstruppe in der Ukraine als heißes Eisen