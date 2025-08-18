Polizei bittet um Hinweise
Auto erfasste Fußgänger auf Zebrastreifen in Lienz: Lenkerin schimpfte und fuhr davon
Eine Autofahrerin hat am Montag nach einem Unfall in Lienz Fahrerflucht begangen und einen beteiligten Fußgänger zuvor noch beschimpft. Zu dem Vorfall kam es gegen 17.50 Uhr in der Kärntnerstraße. Ein 19-Jähriger wollte laut Polizei die Straße auf einem Zebrastreifen überqueren und wurde dabei von einem aus Norden kommenden Auto frontal am Schienbein erfasst. Die Lenkerin stieg aus dem Auto, beschimpfte den 19-Jährigen und fuhr anschließend weiter.
Die Polizei ersucht mögliche Zeug:innen des Unfalls, sich mit der Polizeiinspektion Lienz (Tel. 059133/7230) in Verbindung zu setzen. Bei dem Auto handelte es sich um einen schwarzen Audi A4. Die Lenkerin wurde als ca. 50 Jahre alt, blond und tätowiert beschrieben. (TT.com)