Auto erfasste Fußgänger auf Zebrastreifen in Lienz: Lenkerin schimpfte und fuhr davon

Eine Autofahrerin hat am Montag nach einem Unfall in Lienz Fahrerflucht begangen und einen beteiligten Fußgänger zuvor noch beschimpft. Zu dem Vorfall kam es gegen 17.50 Uhr in der Kärntnerstraße. Ein 19-Jähriger wollte laut Polizei die Straße auf einem Zebrastreifen überqueren und wurde dabei von einem aus Norden kommenden Auto frontal am Schienbein erfasst. Die Lenkerin stieg aus dem Auto, beschimpfte den 19-Jährigen und fuhr anschließend weiter.