Nach Sturz in Längenfeld: Mountainbikerin (52) ins Krankenhaus geflogen

Eine Mountainbikerin ist am Montagabend in Längenfeld gestürzt. Die 52-Jährige zog sich Verletzungen zu. Sie wurde von der Bergrettung erstversorgt und im Anschluss ins Krankenhaus Zams geflogen.

Die Frau fuhr gegen 19 Uhr auf einem Schotterweg bergwärts Richtung Gries. In einem Steilstück verlor sie laut Polizei das Gleichgewicht und stürzte. Als sie versuchte, mit der linken Hand den Sturz abzufedern, zog sie sich einen Bruch zu. (TT.com)