Vom Fresko bis zur Street-Art
Im Dienste der Schönheit, seit 1881: Innsbrucker Verein will neue Akzente setzen
Michael Martys steht einem denkbar traditionsreichen Verein vor – das Archiv reicht bis ins Gründungsjahr 1881 zurück.
© Michael Domanig
Über mangelnde Arbeit kann sich der Innsbrucker Verschönerungsverein wahrlich nicht beklagen: Im Herbst steht eine Reihe – teils aufwendiger – neuer Projekte an. Neben der Renovierung ausgewählter Fresken und Wegkreuze zählt dazu überraschenderweise auch ein Vorhaben im Bereich Street-Art.