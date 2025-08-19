Vom Fresko bis zur Street-Art

Im Dienste der Schönheit, seit 1881: Innsbrucker Verein will neue Akzente setzen

Michael Martys steht einem denkbar traditionsreichen Verein vor – das Archiv reicht bis ins Gründungsjahr 1881 zurück.
© Michael Domanig
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Über mangelnde Arbeit kann sich der Innsbrucker Verschönerungsverein wahrlich nicht beklagen: Im Herbst steht eine Reihe – teils aufwendiger – neuer Projekte an. Neben der Renovierung ausgewählter Fresken und Wegkreuze zählt dazu überraschenderweise auch ein Vorhaben im Bereich Street-Art.

