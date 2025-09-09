Bereits über 1000 Fans sind mit der TT im Unterhaus auf WhatsApp am Ball

Mit der neuen Saison startete auch der Unterhaus-WhatsApp-Kanal der Tiroler Tageszeitung. Binnen weniger Wochen meldeten sich bereits über 1000 Follower an.

Ein Muss für jeden Fan des Tiroler Amateurfußballs. Wir versorgen euch mit aktuellen Nachrichten aus allen Ligen, den Aufregern vom Wochenende, exklusiven Bildergalerien sowie Videos der besten Tore.