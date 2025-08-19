Videos, Fotos, Neuigkeiten
Mit der TT im Unterhaus immer am Ball: Das bietet unser neuer WhatsApp-Kanal
Videos, Bildergalerien, Umfragen – im WhatsApp-Kanal ist alles dabei, was das Fußballherz höher schlagen lässt.
Mit der neuen Saison startet auch der Unterhaus-WhatsApp-Kanal der Tiroler Tageszeitung. Binnen weniger Tage meldeten sich bereits über 500 Follower an.
Ein Muss für jeden Fan des Tiroler Amateurfußballs. Wir versorgen euch mit aktuellen Nachrichten aus allen Ligen, den Aufregern vom Wochenende, exklusiven Bildergalerien sowie Videos der besten Tore.
Ihr wollt auch dabei sein? Die Anmeldung ist kostenlos. Einfach dem angeführten Link folgen: >> Zum Unterhaus-WhatsApp-Kanal der TT