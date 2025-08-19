Videos, Fotos, Neuigkeiten

Mit der TT im Unterhaus immer am Ball: Das bietet unser neuer WhatsApp-Kanal

Videos, Bildergalerien, Umfragen – im WhatsApp-Kanal ist alles dabei, was das Fußballherz höher schlagen lässt.
Mit der neuen Saison startet auch der Unterhaus-WhatsApp-Kanal der Tiroler Tageszeitung. Binnen weniger Tage meldeten sich bereits über 500 Follower an.

Ein Muss für jeden Fan des Tiroler Amateurfußballs. Wir versorgen euch mit aktuellen Nachrichten aus allen Ligen, den Aufregern vom Wochenende, exklusiven Bildergalerien sowie Videos der besten Tore.

Ihr wollt auch dabei sein? Die Anmeldung ist kostenlos. Einfach dem angeführten Link folgen: >> Zum Unterhaus-WhatsApp-Kanal der TT

Für Sie im Tiroler Unterhaus unterwegs:

Günter Almberger

+4350403 3324

Michael Pipal

+4350403 3322

Daniel Lenninger

+4350403 2411

Tobias Waidhofer

+4350403 2305

Alexander Gruber

+4350403 3671