Kletterelite traf auf Festivalstimmung: Bouldercup in Lienz knackte Rekordmarke

Die RGO-Arena in Lienz wurde am 15. und 16. August 2025 zum Mekka für Boulderbegeisterte. Der 23. K.I.O.T. Bouldercup lockte über 100 Teilnehmer aus vier Ländern an und bot neben sportlichen Höchstleistungen ein vielfältiges Rahmenprogramm.

Die Bezirkshauptstadt Lienz stand an diesem Augustwochenende ganz im Zeichen des Bouldercups. Zum ersten Mal knackte der Verein K.I.O.T. (Klettern in Osttirol) die Marke von über 100 Starter:innen. Mit dabei war wirklich alles: von der 7-jährigen Nachwuchskletterin bis hin zum 55-jährigen Routinier, insgesamt sogar 17 Starter:innen unter 16 Jahren.

© Wegerpixel

Ein bunt gemischtes Feld aus 74 Herren und 30 Damen, vom motivierten Osttiroler Nachwuchs bis hin zu echten Profis wie der ehemaligen Europameisterin und Vizeweltmeisterin Celina Schoibl. Dazu internationales Flair mit Teilnehmer:innen aus ganz Österreich, Deutschland, Italien und sogar den USA – der Bouldercup war heuer so vielfältig wie noch nie.

Die Routensetzer stellten sich der Herausforderung, Boulderprobleme für ein breites Spektrum von Kletterern zu kreieren – von Kindern bis hin zu internationalen Spitzenathleten. Bei den Herren setzte sich David Hanser durch, gefolgt von Marvin Resinger auf dem zweiten Platz. Bemerkenswert war das Ergebnis auf dem dritten Platz, den sich gleich vier Athleten teilten.

© Wegerpixel

In der Damenkonkurrenz triumphierte Maya Klaunzer. Sie verwies Celina Schoibl auf den zweiten Platz, während Annalena Unterasinger den dritten Rang belegte.

© Wegerpixel

Doch der K.I.O.T. Bouldercup bot mehr als nur sportliche Wettkämpfe. Das Event entwickelte sich zu einem Festival. Musikalisch sorgten Bands wie Buena Banda, Sub Movement sowie die Künstler Jorge und Domingez für Stimmung. Die Afterparty wurde durch die kreative Dekoration von Anzu Créations in ein besonderes Ambiente getaucht.

Maya Klaunzer gewann, wie schon letztes Jahr, die Damenwertung. © Wegerpixel

Eine Neuerung in diesem Jahr war die Einführung einer Live-Ergebnisliste im Web, die für mehr Transparenz und Spannung sorgte. Die Sieger durften sich über handgefertigte Pokale und attraktive Sachpreise freuen. Alle Teilnehmer erhielten zudem die begehrten Bouldercup-T-Shirts.

David Hanser verteidigte seinen ersten Platz vom Vorjahr. © Wegerpixel

Stefan Achmüller, Pressesprecher des Events, zeigte sich zufrieden: „Der 23. K.I.O.T. Bouldercup war ein voller Erfolg. Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern, Zuschauern, Sponsoren und insbesondere bei den über 50 freiwilligen Helfern, ohne die eine solche Veranstaltung nicht möglich wäre.“

© Wegerpixel