Vize-EM-Meisterin in Jiu Jitsu
Das Küken macht Kampfsport: Warum man sich mit diesem Mädchen nicht anlegen sollte
Ellena Prantl-Salchner trägt bei Turnieren einen weißen Kimono, wie zuletzt im Mai in Rom. Dort holte sie die Silbermedaille als Vize-Europameisterin ihrer Gewichtsklasse in Jiu Jitsu nach Tirol.
© TT/Bähm
Ellena aus Fulpmes sieht nur harmlos aus, ihr Girly-Look täuscht über ihren Vize-Europameister-Titel in Jiu Jitsu hinweg. Warum sie mehr Mädchen im Kampfsport sehen möchte – wie ihre Eltern und ihr Trainer.