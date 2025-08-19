Vize-EM-Meisterin in Jiu Jitsu

Das Küken macht Kampfsport: Warum man sich mit diesem Mädchen nicht anlegen sollte

Ellena Prantl-Salchner trägt bei Turnieren einen weißen Kimono, wie zuletzt im Mai in Rom. Dort holte sie die Silbermedaille als Vize-Europameisterin ihrer Gewichtsklasse in Jiu Jitsu nach Tirol.
© TT/Bähm
Anna Wanker

Von Anna Wanker

Ellena aus Fulpmes sieht nur harmlos aus, ihr Girly-Look täuscht über ihren Vize-Europameister-Titel in Jiu Jitsu hinweg. Warum sie mehr Mädchen im Kampfsport sehen möchte – wie ihre Eltern und ihr Trainer.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561