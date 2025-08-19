ESC-Städte im Vergleich
Brutalität vor der Vergabe des Song Contests: So liegen Innsbruck und Wien im Rennen
So gläsern wie die Siegertrophäe des ESC ist der innerösterreichische Auswahlprozess für die Austragungsstadt bei weitem nicht.
© Corinne Cumming/EBU, iStock
Goldenes Dachl oder Riesenrad? Am 20. August dürfte der ORF die Entscheidung über die Austragungs-Vergabe des 70. Eurovision Song Contest im Mai 2026 fällen. Was spricht für Innsbruck, was für die Donau-Metropole Wien? Ein 12-Punkte-Match – mit Augenzwinkern.