Zwei Männer noch flüchtig
Insassen in Bozen und Bayern aus Gefängnis und Psychiatrie ausgebrochen: Fahndung läuft
Das Bozner Gefängis wird derzeit saniert. Zwei Insassen nutzten ein Baugerüst, um entkommen zu können.
© DLife
Über ein Baugerüst konnten zwei Häftlinge aus dem Gefängnis in Bozen türmen. Für einen der beiden endete die Flucht wenig später in Meran. Auch in Bayern wird nach einem Flüchtigen gefahndet: Es soll sich um einen Mann handeln, der 2009 für einen Schul-Amoklauf verantwortlich war.