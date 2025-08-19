29-Jähriger stürzte am Großglockner Hunderte Meter ab und kam ums Leben

Eine Tour auf den Großglockner endete für einen 29-jährigen Bergsteiger aus Deutschland am Montag tödlich. Der Mann war gegen 11 Uhr alleine beim sogenannten Teufelshorn an der Ostseite des Berges unterwegs. Beim Abstieg stürzte der Alpinist mehrere Hundert Meter ab, berichtet die Polizei. Drei Bergsteiger, die das Unglück aus der Ferne beobachtet hatten, setzten den Notruf ab.