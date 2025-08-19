Fanspiel oder Liga?

FC Bayern lockt die Unterhaus-Kicker: „Man kann es keinem verbieten“

Fabio Herz ist einer von fünf Spielern des Tirol-Ligisten SV Haiming, die beim „Traumspiel“ gegen die Bayern-Stars mitwirken.
© Red Eagles Austria
Daniel Lenninger

Von Thomas Mair, Daniel Lenninger

Für Sie im Tiroler Unterhaus unterwegs:

Günter Almberger

Günter Almberger

+4350403 3324

Michael Pipal

Michael Pipal

+4350403 3322

Daniel Lenninger

Daniel Lenninger

+4350403 2411

Tobias Waidhofer

Tobias Waidhofer

+4350403 2305

Alexander Gruber

Alexander Gruber

+4350403 3671