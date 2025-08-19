Verlobung am See
Skistar mit romantischem Heiratsantrag: „Liebe dich in allen Sprachen der Welt“
Während die meisten Skiläufer in Übersee die Feinabstimmung für die Olympiasaison suchen, stellte Erik Read privat die Weichen. Der kanadische Skiläufer, mit dem Team zweifacher WM-Medaillengewinner, machte seiner Freundin Giulia Paventa am Big Whitefish Lake in Ontario einen romantischen Heiratsantrag.
„Ich liebe dich in allen Sprachen der Welt“, schrieb der 34-Jährige zu einer Bilderserie auf Social Media.
Zu den ersten Gratulantinnen und Gratulanten zählten Elena Curtoni, die Freundin von Tirols Skistar Raphael Haaser, die Deutsche Fabiana Dorigo, oder Stefan Hadalin. (TT.com)