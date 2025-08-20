Vorbild für Bestatter in der Literatur: Christine Pernlochner-Kügler im Gespräch

Christine Pernlochner-Kügler ist Psychologin, Bestatterin und Leiterin des Innsbrucker Bestattungsinstitutes Neumair.

Sie ist die Bestatterin, bei der der Tiroler Krimiautor Bernhard Aichner ein halbes Jahr lang gearbeitet hat, um sich auf seinen Beststeller „Die Totenfrau“ oder den Totengräber Max Broll vorzubereiten. Christine Pernlochner-Kügler hat keine Hemmungen, was Leichen oder Sterben angeht. Deshalb redet sie auch über das Tabuthema Sterben.

Pernlochner-Kügler berichtet im Podcast „Tatort Tirol“, wie etwa beim Bestatter mit Toten umgegangen wird. Werden sie wirklich geschminkt, um wieder hübsch zu sein?

Pernlochner-Kügler spricht auch darüber, wie sich Beerdigungen im Laufe der Jahre verändert haben. War es die Corona-Pandemie mit ihren Abstandregeln? Oder wird in einer Rezession weniger Geld für Beerdigungen ausgegeben?

Viel Spaß beim Hören der aktuellen Folge von "Tatort Tirol", dem Crime Podcast der Tiroler Tageszeitung.