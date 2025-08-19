Schweiz sichert Putin „Immunität“ bei möglichem Ukraine-Gipfel zu

Frankreichs Präsident Macron schlägt Genf als Ort für ein Treffen von Selenskyj und Putin vor. Der Kreml erklärte, dass ein Gipfel gründlich vorbereitet werden müsste.

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat Genf als Standort für ein mögliches Treffen zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und dem russischen Staatschef Wladimir Putin ins Spiel gebracht. „Es wird ein neutrales Land sein, vielleicht die Schweiz, ich plädiere für Genf, oder ein anderes Land“, sagte Macron in einem am Dienstag ausgestrahlten Interview mit dem französischen TV-Sender LCI. Das Treffen solle in Europa stattfinden.

Die Schweizer Regierung erklärte, dass man Putin bei einer möglichen Ukraine-Konferenz „Immunität“ garantieren würde.

Ich halte die Entscheidung für vielversprechend, ein direktes Gespräch zwischen Putin und Selenskyj zu führen. Antonio Tajani, italienischer Außenminister

Am Dienstagnachmittag würden Paris und London die Mitglieder der „Koalition der Willigen“ darüber informieren, was bei dem Treffen der europäischen Spitzen mit US-Präsident Donald Trump am Montag in Washington beschlossen worden sei, verkündete der französische Staatschef. Direkt im Anschluss werde über konkrete Sicherheitsgarantien für die Ukraine mit US-Diplomaten beraten.

Hinsichtlich möglicher Gebietsabtretungen der Ukraine an Russland hielt sich Macron mit einem Urteil zurück. Es sei an Kiew, dies zu entscheiden. Jedoch sei bei der Anerkennung besetzter Gebiete Vorsicht geboten. Wenn Staaten denken, „wir können Gebiete mit Gewalt einnehmen“, dann öffne das „die Büchse der Pandora“.

Italien unterstützt Genf als Ort für Friedensgespräche

Italien unterstützt Genf als Ort für die Ukraine-Friedensgespräche. „Italien befürwortet Genf als Austragungsort, da die Schweiz immer für den Aufbau des Friedens gearbeitet hat“, erklärte Außenminister Antonio Tajani bei einem Besuch in Bern am Dienstag. „Das Treffen in Washington ist ein Schritt in Richtung Frieden. Es gibt noch viel zu tun, aber ich halte die Entscheidung für vielversprechend, ein direktes Gespräch zwischen Putin und Selenskyj zu führen“, so Tajani. Positiv sei auch die starke europäische Präsenz bei den Gesprächen.

Lawrow: Gipfel müsste gründlich vorbereitet werden

Russland hat ein mögliches Gipfeltreffen zur Beendigung des Ukraine-Krieges an eine gründliche Vorbereitung gebunden. Jegliche Kontakte unter Beteiligung von Staats- und Regierungschefs müssten mit größter Gründlichkeit geplant werden, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow am Dienstag dem staatlichen Fernsehsender Rossija-24. Russland sei weiterhin um eine Lösung des Konflikts bemüht, sowohl in bilateralen als auch in trilateralen Formaten, sagte Lawrow.

Lawrow lobte zudem die Haltung Trumps. Beim Gipfeltreffen der beiden Präsidenten am vergangenen Freitag in Alaska sei klar geworden, dass der US-Präsident und sein Team aufrichtig ein Ergebnis anstrebten, das langfristig, nachhaltig und verlässlich sei. Diese konstruktive Haltung der USA stellte Lawrow der Position Europas gegenüber. Die Europäer hätten bei jeder Gelegenheit nur auf einen Waffenstillstand bestanden, um danach die Ukraine weiter mit Waffen zu versorgen, sagte Lawrow. (APA/AFP/Reuters)