Tiroler Küche im Café Restaurant am Arzler Schießstand

Nach über einem Jahr Stillstand ist das Restaurant am Arzler Schießstand wieder geöffnet. Edit Pataki und ihr Team machen das Lokal mit dem eindrucksvollen Panorama zum Treffpunkt für Genießer.

„Es war Liebe auf den ersten Blick“, schildert Edit Pataki, die neue Gastgeberin im Café Restaurant am Arzler Schießstand. „Das einzigartige Panorama, die Nähe zur Natur, das lichtdurchflutete Lokal, die sonnige Terrasse – und das alles nur wenige Minuten von der Innsbrucker Innenstadt entfernt.“

Zur Einkehr nach der Wanderung

Hier trifft beste Tiroler Küche auf einen unvergleichlichen Panoramablick über Innsbruck – ein Ort, an dem sich Einheimische, Wanderer und Ausflügler gleichermaßen wohlfühlen. Zahlreiche Wander- und Spazierwege führen direkt am Arzler Schießstand vorbei. Das macht das Restaurant zu einem beliebten Treffpunkt – ob zur Stärkung nach einer Bergtour, einem gemütlichen Nachmittag auf der Sonnenterrasse oder einem genussvollen Abendessen mit Freunden oder Familie.

Nach dem Essen oder zum Kaffee: selbstgemachte Kuchen und Desserts. © Café Restaurant am Arzler Schießstand

Große Auswahl an Cordon Bleu

„Unsere Küche bietet den Gästen Tiroler und österreichische Klassiker mit regionalen Zutaten, hausgemachte Kuchen und kreative Eisbecher“, unterstreicht Edit Pataki. Dabei legt die Köchin großen Wert auf Qualität und verfeinert traditionelle Rezepte mit zeitgemäßen Ideen. Besonderes Highlight: Die große Auswahl an Cordon-Bleu-Variationen. Sie lassen das Herz jedes Fans dieser Spezialität höher schlagen. Aber auch Liebhaber der vegetarischen Küche finden eine Auswahl an passenden Speisen.

Cordon Bleu gibt es im Café Restaurant am Arzler Schießstand in verschiedensten Variationen. © Edit Pataki

Einmalig: der Panorama-Brunch

Ein besonderes Erlebnis ist zudem der Panorama-Brunch, der einmal im Monat stattfindet. Gäste genießen dabei ein reichhaltiges Buffet mit regionalen Spezialitäten – kalt und warm – inklusive Kaffee, Säften und einem Glas Prosecco. Gleichzeitig erleben sie den unvergleichlichen Blick über Innsbruck.

Der nächste Panorama-Brunch findet am Sonntag, 21. September, zwischen 10 und 14 Uhr statt. Reservierung ist erforderlich. © Danijel Jovanovic

Desserts und Eisbecher zeichnen sich durch die Liebe zum Detail aus. Der aromatische Kaffee von Julius Meinl passt perfekt dazu. Beim Bier setzt das Restaurant auf österreichische Privatbrauereien, beim Wein auf renommierte heimische Winzer. Für Abwechslung auf der Getränkekarte sorgen Monatsbiere und internationale Spezialitäten.

Ob À-la-carte-Essen, Familienfeiern oder Firmenevents – das Café Restaurant am Arzler Schießstand bietet immer den richtigen Rahmen.

Kontakt, Öffnungszeiten & Panorama-Brunch Einmal im Monat: Genuss mit Aussicht Der Panorama-Brunch bietet ein reichhaltiges Buffet mit regionalen Spezialitäten – kalt & warm. Zwei Kaffee, Säfte & 1 Glas Prosecco sind inklusive. Nächster Termin: Sonntag, 21. September 10 – 14 Uhr, Reservierung erforderlich Was unser Haus bietet Gastraum mit herrlichem Panoramablick, bis 90 Plätze Gemütliche Stube, bis 40 Plätze Sonnenterrasse, bis 40 Plätze Gerne auch außerhalb der Öffnungszeiten für Ihre Feier Kontakt Edit Pataki, Eggenwaldweg 60, 6020 Innsbruck E-Mail: office@restaurant-am-schiessstand.at Telefon: 0664 2367708 Wir sind auch auf Facebook & Instagram Öffnungszeiten Mittwoch & Donnerstag: 11 – 22 Uhr Freitag & Samstag: 9 – 22 Uhr Sonn- & Feiertage: 11 – 16 Uhr

Das Team des Café Restaurant am Arzler Schießstand sucht Verstärkung. © Danijel Jovanovic