Schluss mit „Da muss ich jetzt halt durch“: Den Wechseljahren den Schrecken nehmen

Nicht nur körperlich sind die Wechseljahre für viele Frauen eine Zeit des Umbruchs. Das kann sehr belastend sein, weiß Claudia Gföller aus erster Hand. Doch es gibt viele Möglichkeiten, um der Zeit den Schrecken zu nehmen und mit einem befreiten Gefühl daraus hervorzugehen. Wie das gelingen kann und warum immer noch zu wenig über die Wechseljahre gesprochen wird, erklärt die Expertin im „Gut zu wissen“-Podcast.