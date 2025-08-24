🎧 Podcast „Gut zu wissen“

Schluss mit „Da muss ich jetzt halt durch“: Den Wechseljahren den Schrecken nehmen

Die Wechseljahre dauern etwa zehn bis 15 Jahre und können Symptome wie Hitzewallungen, Schlafstörungen und Stimmungsschwankungen mit sich bringen.
Klara Hürlimann

Von Klara Hürlimann

Nicht nur körperlich sind die Wechseljahre für viele Frauen eine Zeit des Umbruchs. Das kann sehr belastend sein, weiß Claudia Gföller aus erster Hand. Doch es gibt viele Möglichkeiten, um der Zeit den Schrecken zu nehmen und mit einem befreiten Gefühl daraus hervorzugehen. Wie das gelingen kann und warum immer noch zu wenig über die Wechseljahre gesprochen wird, erklärt die Expertin im „Gut zu wissen“-Podcast.

🎧 Podcast | Gut zu wissen: Wie man besser durch die Wechseljahre kommt

Zur Person

Claudia Gföller ist Expertin für Hormongesundheit und Wechseljahre. Aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen hat die Tirolerin die Meno Academy gegründet, eine Online-Plattform für Frauengesundheit und Wechseljahre.

