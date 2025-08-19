Lernen durch Bewegung: Kann es wirklich so einfach sein?

Susanne Mair ist LE.BE-Pädagogin und begleitet und unterstützt Kinder, Jugendliche und Erwachsene in ihrer Entwicklung. Die Ötztalerin erzählt von ihren eigenen schulischen Erfahrungen und hat einen guten Rat für den Alltag parat.

Schwierigkeiten beim Lesen. Stress wegen der Hausübung. Angst vor Prüfungen. Verkrampfte Stifthaltung. Mit dem Beginn der Schulzeit kehren in vielen Familien wieder jene Probleme in den Alltag zurück, die in den Ferien für einige Wochen ausgeblendet werden konnten.

Susanne Mair kennt die Kämpfe nur zu gut, die ab September im Kinderzimmer ausgetragen werden. Die Ötztalerin hat sich nach 15 Jahren als Elementarpädagogin im Kindergarten der LE.BE-Pädagogik verschrieben und sich selbstständig gemacht. Über einfache und hochwirksame Körper- und Bewegungsübungen werden bei diesem Ansatz Blockaden gelöst.

Lernen durch Bewegung also. Kann es wirklich so einfach sein? „Ja“, antwortet Mair entschieden. „Egal, ob das Schlaufenmalen, Krabbeln oder einfache Augenbewegungen sind – jedes Kind braucht eine andere Übung. Aber schon nach kurzer Zeit stellen sich Erfolge ein“, berichtet sie aus ihren Erfahrungen. „Meine Berufung ist es, Kinder, Jugendliche und Erwachsene in ihrer Entwicklung zu begleiten und zu unterstützen.“

Dabei ist sie selbst ein „gebranntes“ Kind. Die Volksschulzeit hat sie nicht in besonders guter Erinnerung. „Ich habe geübt, geübt und geübt. Trotzdem ging nichts weiter, der Erfolg in der Schule blieb aus“, blickt sie auf eine ebenso schwierige wie prägende Zeit zurück. Ihre Mutter, selbst Volksschullehrerin, konnte den Knoten nicht lösen. „Erst jetzt begreife ich, wie schwierig das für sie gewesen sein muss.“ Das Bedürfnis, Kinder – aber auch Eltern – vor solchen Erlebnissen zu schützen, wuchs auch aus diesen Erfahrungen.

Prägende Erfahrungen

Ganz allgemein rät die 40-Jährige, wieder vermehrt Bewegung in den Alltag von Kindern einzubauen. In Zeiten von Digitalisierung und Social Media ein schwieriges Thema. „Es müssen keine komplexen Übungen sein. Ein kurzer Spaziergang oder Balancieren am Spielplatz fördern bereits die Konzentration“, sagt Mair, bei der auch Erwachsene in der Praxis im Ötztal oder in Innsbruck Platz nehmen. „Sie sehen den Fortschritt bei den Kindern und werden dann selbst neugierig.“

Wer sich noch weiter über LE.BE informieren will, wird auf Mairs Homepage (siehe Factbox) fündig. Anfang September (3.9./19.00 Uhr) bietet die begeisterte Reiterin einen Open-Air-Erlebnisvortrag im Ötztal an.