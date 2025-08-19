Posting über Israel: ORF prüft dienstrechtliche Konsequenzen gegen Redakteur

Ein mittlerweile offline genommener Kommentar eines langjährigen ORF-Mitarbeiters in den sozialen Medien löste heftige Kritik aus. Der Redakteur, der seit 30 Jahren für die Sendung „Am Schauplatz“ arbeitet, kommentierte mit Bezug auf Israel unter anderem: „Wenn ich 2000 Jahre lang Opfer bin, dann sollte ich mir langsam überlegen, woran das wohl liegen mag.“ Die Aussagen wurden vielfach als antisemitisch kritisiert.