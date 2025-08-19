Welche drei Imster Fasnachter vom Land Tirol geehrt wurden

Am Hohen Frauentag erhielten zwei Männer und eine Frau aus dem Umfeld des Schemenlaufens und der Buabefasnacht das Verdienstzeichen des Landes verliehen. Auch für die Imster Fasnacht bedeutet das eine Auszeichnung.

Imst – Imst war bei den offiziellen Ehrungen des Landes am Hohen Frauentag gleich mit drei Persönlichkeiten aus dem Umfeld der Fasnacht vertreten: Karola Heel, Klaus Egger und Leonhard Walch wurden für ihr Engagement im Zusammenhang mit dem Brauchtum mit der Verdienstmedaille des Landes ausgezeichnet. „Die Imster Fasnacht ist Gemeinschaftssache“, hieß es in der Laudatio. „Der ganze Ort zieht an einem Strang und macht das Schemenlaufen zu dem, was es heute ist – eine der schönsten und bedeutendsten Brauchtumsveranstaltungen des Alpenraums. Hier einzelne Personen hervorzuheben, ist nicht leicht.“

Eine für alle: Karola Heel

Auch wenn Frauen eine aktive Teilnahme an der Fasnacht verwehrt bleibt, „ist man gerade in der Vorbereitungszeit auf ihre tatkräftige Mithilfe für das Zustandekommen der Fasnacht angewiesen – ohne die handwerkliche Expertise und die Hilfe der Frauen wäre die Durchführung der Fasnacht gar nicht möglich. Stellvertretend für eine Frau, der die Imster Fasnacht seit vielen Jahrzehnten ein besonderes Anliegen ist, steht Karola Heel“, heißt es seitens des Landes.

Karola Heel mit den beiden Landeshauptleuten Anton Mattle (l.) und Arno Kompatscher. © Land Tirol/Sedlak

Gerade auf dem Gebiet des „Gwandlmaches“ hat sich Heel hervorgetan: „Sie schuf in Tausenden Arbeitsstunden unzählige Altfrankkostüme, Wifligtrachten und weitere Gewänder von großartiger Qualität für die Imster Fasnacht“, heißt es in der Laudatio über Frau, die „kein Aufheben um ihre Person machen und bescheiden im Hintergrund agieren“.

Der Hexenmusiker: Klaus Egger

Stellvertretend für einen, dem die Imster Fasnacht im Allgemeinen und die Hexenmusik im Besonderen seit Jahrzehnten ein besonderes Anliegen ist, steht Klaus Egger.

Klaus Egger erhielt das Verdienstzeichen aus den Händen der Landeshauptleute Anton Mattle (l.) und Arno Kompatscher. © Land Tirol/Sedlak

Zeit seiner langen aktiven Fasnachtskarriere blieb er der Hexenmusik treu, zunächst als Musikant, später als „Säcklmeister“, d.h. als Gruppenführer und Organisator der Hexenmusik. In einem Zeitraum über 25 Jahre zwischen (1984 und 2009) hat er sich als Säcklmeister für seine Gruppe beim Schemenlaufen und bei der Buabefasnacht eingesetzt. Die Besonderheit der Hexenmusik beim Schemenlaufen besteht darin, dass es sich um die einzige Gruppe handelt, die sich nicht aus Erwachsenen zusammensetzt, sondern aus Burschen im Alter von sechs bis 15 Jahren. „Eine derartige Schar inmitten so vieler erwachsener Fasnachtler zu führen, stellt keine leichte Aufgabe dar“, hieß es bei der Ehrung von Klaus Egger.

Vom Roller zum Sänger: Josef Walch

Als Dritter im Bunde der Imster Fasnacht wurde Josef Egger für seine Verdienste rund um das Imster Brauchtum mit der Verdienstmedaille bedacht.

Josef Walch wurde für seine Verdienste ebenfalls von Landeshauptmann Anton Mattle (l.) und seinem Südtiroler Amtskollegen Arno Kompatscher ausgezeichnet. © Land Tirol/Sedlak