Frau nach Volksfest in Italien an Botulismus-Vergiftung gestorben

Wenige Tage nach dem Tod einer 36-Jährigen ist nun auch eine 62-jährige Frau auf Sardinien nach einer Lebensmittelvergiftung gestorben. Es ist der vierte Botulismus-Todesfall binnen kurzer Zeit in Italien.

In Italien ist erneut ein Mensch an einer Botulismus-Vergiftung gestorben: Auf der Insel Sardinien überlebte eine 62-jährige Frau die Erkrankung nicht. Sie hatte Ende Juli bei einem Volksfest in Sardiniens Hauptstadt Cagliari eine verunreinigte Guacamole gegessen, berichteten italienische Medien. Die Frau starb im Krankenhaus, nachdem sie wochenlang auf der Intensivstation behandelt worden war. Bereits am 8. August war eine 36-Jährige infolge derselben Lebensmittelvergiftung gestorben. Ermittlungen wurden gegen den Besitzer des Verkaufsstands aufgenommen, an dem die kontaminierten Produkte angeboten worden waren.

Wegen eines Botulismus-Falls in der süditalienischen Region Kalabrien waren Anfang August weitere zwei Personen ums Leben gekommen. Bei ihnen wurde vermutet, dass sie kontaminierten Brokkoli im Glas gegessen hatten.

Die von diesem Bakterium gebildeten Nervengifte zählen zu den stärksten bekannten Giften, heißt es auf der Homepage des österreichischen Gesundheitsministeriums. In erster Linie seien nicht adäquat zubereitete Konserven, aber auch Honig betroffen, diese sind meist hausgemacht bzw. selten industriell gefertigt. Wenn kontaminierte Nahrungsmittel nicht ausreichend abgekocht werden, könne es zur Vergiftung kommen. (APA, TT.com)