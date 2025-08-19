Ringen um Kriegsende
Der Westen bietet der Ukraine ähnliche Garantien wie in der NATO
Der große Zampano von Washington: Trump informiert den ukrainischen Präsidenten Selenskyj und die Europäer (im Bild rechts Finnlands Präsident Stubb) über seine Gespräche mit Putin.
© AFP/Caballero-Reynolds
Hinter den Kulissen laufen fieberhafte Beratungen über den Preis des Friedens in der Ukraine – derzeit noch innerhalb des Westens. Welche Fragen und Antworten liegen nach den diversen Gipfeltreffen auf dem Tisch?