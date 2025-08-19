Mann und Mädchen bei Kollision mit Auto in St. Ulrich von Motorrad geschleudert

Ein 46-jähriger Motorradlenker und seine Mitfahrerin (15) sind am Dienstagnachmittag bei einem Unfall in St. Ulrich am Pillersee verletzt worden. Als eine 42-Jährige kurz vor 18 Uhr mit ihrem Auto auf der Pillerseestraße nach links abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Motorrad.