Zwei Verletzte
Mann und Mädchen bei Kollision mit Auto in St. Ulrich von Motorrad geschleudert
Ein 46-jähriger Motorradlenker und seine Mitfahrerin (15) sind am Dienstagnachmittag bei einem Unfall in St. Ulrich am Pillersee verletzt worden. Als eine 42-Jährige kurz vor 18 Uhr mit ihrem Auto auf der Pillerseestraße nach links abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Motorrad.
Der Mann und das Mädchen wurden vom Bike geschleudert und dabei verletzt. Der 46-Jährige wurde mit dem Rettungswagen und die 15-Jährige mit dem Notarzthubschrauber „C4“ ins Krankenhaus St. Johann gebracht. (TT.com)