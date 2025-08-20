Keine Einigung in Sicht
Streit auf allen Ebenen um höhere Lkw-Maut in Österreich
Lkw-Maut als Zankapfel: Die ÖVP legt sich gegen höhere Anrechnung der Umweltkosten für Lärm, Luftverschmutzung und CO2-Emissionen quer.
© Thomas Boehm / TT
Die von Burgenlands LH Hans Peter Doskozil vorgeschlagene flächendeckende Lkw-Maut würde bis zu 700 Mio. Euro ins Budget spülen. Verkehrs-LR René Zumtobel kann diesem Vorschlag einiges abgewinnen, will aber vor allem höhere Mauten am Brenner. Das forciert auch LH Anton Mattle (VP). Bei höheren Lkw-Mauten in Österreich legt sich die ÖVP quer.