Streit auf allen Ebenen um höhere Lkw-Maut in Österreich

Die von Burgenlands LH Hans Peter Doskozil vorgeschlagene flächendeckende Lkw-Maut würde bis zu 700 Mio. Euro ins Budget spülen. Verkehrs-LR René Zumtobel kann diesem Vorschlag einiges abgewinnen, will aber vor allem höhere Mauten am Brenner. Das forciert auch LH Anton Mattle (VP). Bei höheren Lkw-Mauten in Österreich legt sich die ÖVP quer.