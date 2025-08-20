Betrunkener Traktorfahrer kam im Tannheimer Tal von der Straße ab

Auf der Tannheimer Straße (B199) in Zöblen kam es am Dienstagabend zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein 68-jähriger Mann leicht verletzt. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab laut Polizei eine starke Alkoholisierung.

Der Deutsche war gegen 18.40 Uhr mit seinem Traktor in Richtung Tannheim unterwegs. „Laut seiner Angaben erschrak er aufgrund eines schnell entgegenkommenden Pkw“, berichtet die Polizei. Der 68-Jährige bremste, geriet mit dem Traktor über den rechten Fahrbahnrand hinaus und beschädigte dabei Verkehrsleiteinrichtungen. (TT.com)