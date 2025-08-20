Langer Weg zur Unterführung am Hauptbahnhof – noch viele Fragezeichen bei Finanzierung

Grundsätzlich haben sich ÖBB, Stadt und Land auf die Planung einer Fuß- und Radwegunterführung am Innsbrucker Hauptbahnhof geeinigt – doch die Planungsvereinbarung ist noch immer nicht unterschrieben. Beim Finanzierungsschlüssel für eine mögliche Umsetzung scheint es noch viel Klärungsbedarf zu geben, vor allem zwischen Stadt und Land.