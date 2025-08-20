Noch immer keine Vereinbarung

Langer Weg zur Unterführung am Hauptbahnhof – noch viele Fragezeichen bei Finanzierung

Eine Unterführung unter dem Haupt- und Frachtenbahnhof bietet, auch als direkte Stadtteilverbindung zwischen Wilten und Pradl, große Chancen. Doch der Knackpunkt ist, wenig überraschend, die Finanzierung.
Michael Domanig

Grundsätzlich haben sich ÖBB, Stadt und Land auf die Planung einer Fuß- und Radwegunterführung am Innsbrucker Hauptbahnhof geeinigt – doch die Planungsvereinbarung ist noch immer nicht unterschrieben. Beim Finanzierungsschlüssel für eine mögliche Umsetzung scheint es noch viel Klärungsbedarf zu geben, vor allem zwischen Stadt und Land.

