Musk legt Pläne für Gründung eigener Partei auf Eis

Elon Musk hat seine Pläne für die Gründung einer neuen politischen Partei einem Zeitungsbericht zufolge offenbar auf Eis gelegt. Der Milliardär wolle sich auf seine Unternehmen konzentrieren, berichtete das Wall Street Journal am Dienstag (Ortszeit) unter Berufung auf mit den Plänen vertraute Personen. Musk hatte die Gründung der „America Party“ im Juli nach einem öffentlichen Streit mit US-Präsident Donald Trump über ein Steuer- und Ausgabengesetz angekündigt.